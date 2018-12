MANDELLO – Andre Panizza ha chiesto aiuto a Striscia la Notizia. La storia del mandellese, campione del mondo di canottaggio nel 4 di coppia, è stata protagonista di un servizio del famosissimo Tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in onda ieri, 30 novembre, su Canale 5.

L’inviato Marco Camisani Calzolari ha raccontato la disavventura del giovane campione di canottaggio che è stato ricattato da un hacker che si era impossessato del suo profilo Instagram: l’estorsore gli ha chiesto la bellezza di 300 euro per non cancellare per sempre il profilo.

Andrea Panizza, allora, si è rivolto immediatamente a Instagram ma ben presto ha scoperto di trovarsi davanti a un muro di gomma: l’unica risposta, racconta la trasmissione, è sempre e solo lo stesso link con delle istruzione da mettere in atto in caso il proprio profilo venga hackerato. Dopo un po’ di indagini Striscia riesce a scoprire l’identità dell’hacker, un ragazzo che vive in Turchia, che però non ha nessuna intenzione di restituire il profilo al mandellese. Sono tanti i casi di persone più o meno note a cui è stato rubato l’account e tutti sono nella stessa situazione.

Come è finita con Andrea Panizza? Se rivuole il proprio profilo deve pagare.