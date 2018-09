MANTOVA – E’ entrata nel museo armata di due coltelli da cucina e ha iniziato ad aggredire i visitatori: la donna protagonista dell’accaduto è una 58enne affetta da problemi psichiatrici ed è stata fermata grazie all’intervento di un agente di Polizia Locale fuori servizio.

E’ successo sabato al Museo del Giocattolo di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. Il bilancio dell’accaduto è drammatico: un morto e tre feriti. Una 54enne, dipendente del Comune, ha perso la vita. Le altre persone soccorse non sono in condizioni gravi.