MANTOVA – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Mantova hanno sequestrato una piantagione di marijuana e denunciato a piede libero M.G., giovane mantovano colto nell’atto di recidere le piante coltivate nei mesi estivi nel campo del padre.

Complessivamente sono state rinvenute e sequestrate 8 piante di Marijuana dell’altezza media di mt. 1,80, già recise, tutte in stato di infiorescenza e composte ognuna da diverse ramificazioni e cime, 8 grossi vasi ancora contenenti il terriccio e gli steli appena tagliati, 6 flaconi di fertilizzanti utilizzati per la piantagione e una forbice utilizzata, unitamente ad un machete, per recidere le predette piante. Le piante sequestrate, del peso complessivo di circa 15 kg, avrebbero consentito – una volta essiccate – di realizzare almeno 3 chilogrammi di marijuana per un valore stimato di circa 5 mila euro. Il ventisettenne mantovano, incensurato, è stato denunciato a piede libero per il delitto di coltivazione illecita di marijuana.

Il risultato conseguito si inquadra nell’ambito di un’attività di servizio volta alla repressione dei reati previsti e puniti dalla normativa sugli stupefacenti, che negli ultimi due mesi aveva già visto i finanzieri impiegati in servizi di osservazione e controllo del territorio volti ad individuare il responsabile di una coltivazione di marijuana, rinvenuta in località Guidizzolo (MN).

In quella circostanza, le piante di canapa indiana erano state occultate nella fitta vegetazione del campo limitrofo all’abitazione della famiglia del giovane e celate alla vista dei passanti da grossi macchinari agricoli. Ed è proprio nel corso di un ulteriore servizio di appostamento che i finanzieri sono riusciti ad identificare il ventisettenne incensurato, il quale indossando un passamontagna e un mantello di nylon per occultare la propria persona e brandendo un machete di medie dimensioni, è stato colto nell’atto di trasportare su una carriola alcune piante di marijuana appena recise.