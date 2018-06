LECCO – A una settimana dalla chiusura della sesta Maratonadelcalcio – la trentasei ore no stop che si disputa al Rigamonti-Ceppi – il gruppo organizzatore ha tirato le somme, e i risultati sono strabilianti. In totale, tra l’evento e tutti le associazioni a supporto, i volontari sono riusciti a raccogliere ben 25.000 euro da donare in beneficenza.

Di questo corposo gruzzolo, una buona parte verrà devoluta per l’acquisto del pulmino che verrà usato dalla nazionale Terremotati e da diverse scuole calcio della zona.

“Quest’anno la Maratona del calcio è stata un successo, e i soldi raccolti hanno contribuito a renderlo ancora più prezioso. Incontri e sinergie che si sono trasformati ben presto in sorrisi, amicizie e un bello scambio di calore umano, in cui la generosità di tutti ha fatto da filo conduttore.

Orgogliosamente annunciamo che, grazie alla Maratonadelcalcio 2018 – con il supporto degli “Amici del venerdì” e delle donazioni di aziende e privati – si sono raccolti ben 25.000 euro. 18.000 serviranno per pagare il pulmino già destinato alla Nazionale Terremotati che verrà intestato al comune di Pieve Torina, che poi lo cederà in comodato gratuito alla società dilettantistica Futbol3 che svolge la scuola calcio per i bambini di almeno 5 paesi terremotati. I restanti 7000€ sono già stati bonificati sul cc della Nazionale Terremotati” ha dichiarato Luca Dossi, uno degli organizzatori della manifestazione.

Gli organizzatori della manifestazione stanno concordando un week end di Luglio nel quale scendere a consegnare il pulmino e un assegno simbolico dei soldi già accreditati. Chiunque volesse partecipare, potrebbe farlo inviando una email all’indirizzo info@maratonadelcalcio.it.

Per tutti i calciatori, appuntamento al 2019 per la prima edizione della storia su campo sintetico.