MARIANO COMENSE – I militari della Tenenza Carabinieri di Mariano Comense, alle prime ore del mattino di ieri, domenica, hanno arrestato, in flagranza di reato, T.M., originario della provincia di Monza e Brianza, in Italia senza fissa dimora, classe 1979, autore di tentato furto in danno di un circolo ricreativo per anziani a Carugo.

A dare l’allarme un privato cittadino, residente vicino al circolo: sentendo rumori provenire dalla porta di ingresso si è affacciato dalla propria abitazione scorgendo la forzatura in atto. Immediatamente l’uomo ha chiamato il 112 che ha provveduto ad inviare sul posto i militari della Tenenza di Mariano Comense.

Il malvivente non ha avuto scampo. All’arrivo dei militari si è dato alla fuga: dopo un breve inseguimento, è stato però fermato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una torcia e guanti in gomma. Come da lui stesso dichiarato, erano strumenti utilizzati per commettere il furto che ha ammesso di voler compiere.

Dichiarato in arresto, è trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Mariano Comense, in attesa di giudizio direttissimo che si è svolto quest’oggi, lunedì.