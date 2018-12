NOVATE MEZZOLA – Provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto di SS36, all’altezza del km 105,650 in località Novate Mezzola, a causa di un crollo di massi che si sono riversati sulla carreggiata. Lo smottamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica.

Sul posto è presente il personale dell’Anas e delle Forze dell’Ordine per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione il prima possibile.

Info per l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie al’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Attivo anche il servizio clienti “Pronto Anas” chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.