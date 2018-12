BELLANO – “La provincia di Lecco ci ha comunicato che ha deciso di chiudere al transito, a scopo precauzionale, la strada provinciale 72 tra Bellano e Varenna in località Tre Madonne”.

L’annuncio è stato lanciato intorno alle 14.30 di oggi, domenica 30 dicembre, dallo stesso sindaco di Bellano Antonio Rusconi attraverso i social network. La chiusura è stata resa necessaria a causa dei danni provocati dal forte vento: “Si è deciso per la chiusura a causa della presenza di materiale potenzialmente instabile in parete. E’ in corso il posizionamento della segnaletica. La riapertura è prevista nella giornata di domani (lunedì 31 gennaio, ndr)”.

Già nello scorso mese di novembre la strada era stata chiusa per alcuni giorni per le medesime problematiche ed erano stati compiuti tutti i lavori di messa in sicurezza.