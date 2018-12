LECCO – Meno incendi ma restano numerosi gli interventi per il maltempo, tra allagamenti e tagli di piante, frane, che hanno visto al lavoro nel 2018 i Vigili del Fuoco in provincia di Lecco: emerge dal report diffuso dal Comando lecchese in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei pompieri.

Complessivamente gli interventi di soccorso effettuati dal 1 gennaio fino al 30 novembre 2018 sono diminuiti del 5.8% rispetto allo stesso periodo precedente, il 27.3% ha necessitato, per la complessità dello scenario, l’invio di più mezzi e squadre in supporto alle squadre già operative sul posto.

In particolare, come anticipato, hanno subito un sensibile calo del 28.5 % le operazioni di spegnimento degli incendi (655 nel 2018, erano 916 nel 2017) soprattutto i roghi di sterpaglie e gli incendi boschivi causati dalle condizioni meteo (-51%, 139 interventi) mentre sono aumentati nell’ultimo anni gli incendi che hanno riguardato autovetture (+21%, 94 interventi).

Rilevante anche il calo (-47%) degli incendi a camini canne fumarie, e quello degli incendi ordinari (-40%). Consistenti gli interventi di soccorso alle persone (749) e gli interventi per il maltempo, che ha caratterizzato soprattutto la fine dell’estate, con 163 interventi per allagamento, 262 per taglio piante o alberi, 47 per frane e smottamenti, 46 per dissesto di elementi costruttivi. Ben 338 gli incidenti stradali e 21 gli infortuni sul lavoro che hanno richiesto il contributo dei Vigili del Fuoco alle operazioni di soccorso. Dodici le salme di persone decedute recuperate grazie all’ausilio per personale dei Vigili del Fuoco.

Il 60% interventi è stato eseguito dagli uomini della stazione di Lecco (1879 in tutto), il 22% (689) dalle squadre della stazione di Merate, il 10% da Bellano (311) e il 7% (218) dal distaccamento di Valmadrera.