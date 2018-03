LECCO – Si chiude, con la sentenza pronunciata venerdì dalla Cassazione, la vicenda processuale di Metastasi, l’inchiesta che aveva portato di nuovo alla ribalta delle cronache la questione mafiosa sul territorio lecchese.

Il terzo grado di giudizio ha praticamente confermato le condanne già espresse in Appello nei confronti degli imputati. Pena invariata per Mario Trovato, fratello del boss Franco Coco Trovato, a 15 anni e mezzo di carcere.

Confermati due anni di reclusione per l’ex sindaco di Valmadrera Marco Rusconi, implicato nella vicenda Lido di Parè, per il quale era già stato riconosciuto solo il reato di turbativa d’asta (pena sospesa e senza menzione) e non la corruzione.

Antonello Redaelli, uno dei soci della Lido di Parè Srl, è stato condannato a dieci anni di reclusione; 9 anni e 9 mesi per Massimo Nasatti e dieci anni di pena per Antonino Romeo.

Due anni di pena per Saverio Lillu, socio di Redaelli nella Lido di Parè Srl. Un anno e sei mesi di reclusione, anziché 2 anni e 3 mesi, la condanna nei confronti dell’imprenditore pescatese Claudio Crotta, colpevole del reato di corruzione

Condannati anche i figli di Mario Trovato, Stefania Shanna, Giacomo e Franco, tutti condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione, 3 anni sono stati confermati al quarto figlio, Rolando Trovato.

Già assolti per la non sussistenza del reato il geometra Alessio Ghislanzoni, Gaetano Mauri, Gilvana Goncalvez e Claudio Bongarzone, quest’ultimo già condannato in abbreviato a 3 anni e 4 mesi.

