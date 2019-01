LECCO – Vento e tempo tendenzialmente soleggiato caratterizzeranno questi primissimi giorni del 2019 nel lecchese.

Sul bordo orientale del campo anticiclonico posizionato sull’Europa centro-occidentale scivola un intenso fronte freddo di origine polare, che valicherà le Alpi portando solo qualche addensamento associato a neve debole sulle Alpi di confine. Anche sul lago ci sarà un calo delle temperature, seppur lieve, mentre sarà ben più marcato nel Centro sud della Penisola.

A Lecco la temperatura minima scenderà fino a -2 gradi nella giornata di sabato, sempre sabato nell’Alto Lago i -4 gradi che saranno registrati a Colico, in Valsassina invece si arriverà fino ai – 6 gradi di Barzio. Infine in Brianza, temperature simili a quelle del capoluogo.

In generale è previsto un clima ventoso, soprattutto in montagna. Le temperature massime, invece, in pianura si aggireranno intorno ai 12/13 gradi.