MILANO – I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, unitamente ai militari del comando provinciale di Milano, hanno proceduto al controllo di uno stabilimento industriale nel comune di Cornaredo, accertando che in esso vi erano stati conferiti ingenti quantitativi di rifiuti speciali in maniera del tutto illegale.

Dopo aver raccolto alcune segnalazioni di privati cittadini allarmati da un insolito via vai di camion e di autoarticolati, i carabinieri hanno individuato un capannone industriale al cui interno erano stoccati circa 1200 metri cubi di rifiuti, in particolare di materie plastiche, tale da potersi ipotizzare non solo la realizzazione di una discarica abusiva, ma anche un’illecita attivita’ di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali.

Per tale motivo sia il responsabile tecnico della ditta, un 49enne residente in provincia di Monza e Brianza, sia il proprietario del sito industriale, anch’egli un 49enne residente in provincia di Verona, sono stati segnalati alla procura della repubblica di milano per gestione illecita dei rifiuti.

Il capannone industriale, del tutto privo di autorizzazioni allo stoccaggio dei rifiuti, e’ stato sottoposto a sequestro previa apposizione dei relativi sigilli. Solo la scorsa settimana erano stati individuati i responsabili di un giro illecito di rifiuti nel pavese che aveva portato all’arresto di un cittadino residente a Lecco, ritenuto a capo dell’operazione criminale.