MILANO – Un uomo di 64 anni, senzatetto, è stato trovato senza vita domenica mattina in via Agnello, nel parcheggio della Rinascente in centro Milano.

L’allarme è scattato poco dopo le 10: sul posto si sono portati soccorsi, un’ambulanza, un’automedica, la Polizia e i Vigili del Fuoco. Il senzatetto è stato trovato nei bagni della struttura. La morte sarebbe sopraggiunta in seguito ad un malore.