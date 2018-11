MILANO – E’ morto su una panchina di via Sidoli, questa la tragica fine per un clochard di 47 anni.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 9 di oggi, domenica, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. E’ successo in via Sidoli a Milano, in zona Dateo: sono stati alcuni passanti a notare il corpo dell’uomo, verosimilmente senza fissa dimora.

Quando sono giunti i soccorsi è stato trovato in rigor mortis. Può darsi che sia stato il freddo a causare la morte dell’uomo, nelle ultime ore le temperature sono scese infatti sotto i 10 °C.