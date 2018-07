PADERNO – E’ in corso proprio in questi attimi, quando sono da poco passate le 10, una mobilitazione per salvare una persona che minaccerebbe di buttarsi dal Ponte di Paderno.

I carabinieri insieme ai pompieri e i sanitari, stanno interloquendo con la persona per convincerla a non compiere il gesto estremo. Il traffico è stato momentaneamente bloccato mentre i pompieri si sono imbragati e stanno cercando di raggiungerla. Anche la Polizia Locale è sul posto.

Aggiornamenti appena possibile