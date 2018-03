CASATENOVO – E’ ritenuto responsabile di almeno due casi di violenza, uno avvenuto a Monza, l’altro a Casatenovo nel lecchese: la Polizia lo ha fermato a Imola, Raul Rodriguez Da Silva, 35enne di origine brasiliana e residente nel sondriese, a Berbenno di Valtellina.

Due ragazzine sono le vittime delle molestie, una tredicenne che l’uomo, il 19 marzo scorso, avrebbe avvicinato mentre rincasava e aggredito nell’ascensore del suo palazzo; la giovane in quel caso era riuscita a divincolarsi mordendo la mano del molestatore e scappando in casa.

Ha quindici anni invece la ragazza che, lo stesso giorno, il 35enne avrebbe palpeggiato a Casatenovo, anche lei faceva ritorno a casa e sarebbe stata seguita dalla fermata del pullman fin sotto casa. Il violento avrebbe tentato di trascinarla via tappandole la bocca, lei ha reagito riuscendo ad allontanarsi dalla presa dell’uomo, urlando per chiedere aiuto.

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, coordinati dalla procura di Monza, hanno individuato l’uomo in Emilia, secondo gli inquirenti era pronto a colpire ancora. Un filmato di un centro commerciale di viale Zucchi a Monza, ha ripreso il 35enne che per oltre un’ora avrebbe spiato la sua vittima per poi seguirla fino a casa e molestarla.