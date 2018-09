MOLTENO – E’ stato intervenire anche l’elicottero del 118, nella tarda mattinata di domenica a Molteno, per soccorrere un ciclista ferito dopo l’urto con uno scooter lungo la strada provinciale che porta verso Oggiono.

L’incidente è avvenuto in prossimità della rotonda all’incrocio tra via De Gasperi e via Achille Grandi, alle porte della frazione di Raviola.

Secondo le testimonianze degli automobilisti che hanno assistito all’accaduto, la bicicletta aveva già imboccato il rondò quando è avvenuto lo scontro con la moto, condotta da un uomo che è rimasto illeso nell’accaduto.

La peggio l’ha avuta il ciclista, un uomo residente a Monticello, finito a terra. Un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica hanno raggiunto il luogo dell’accaduto, mentre l’elisoccorso è atterrato in un prato adiacente alla provinciale.

Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato caricato sull’elicottero per il trasporto in ospedale. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per rilevare l’incidente e gestire la viabilità sulla rotatoria.