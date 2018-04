MOLTENO – Grave incidente in azienda a Molteno, in via Pastore. Un uomo di 61 anni è stato elisoccorso in codice rosso dopo essere caduto da un’altezza di circa 3 metri.

E’ successo poco dopo le 13.30. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi e anche l’elicottero da Como. Nella caduta il 61enne avrebbe riportato seri traumi alla testa e all’addome: è stato stabilizzato e trasportato in ospedale.