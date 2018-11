LECCO – La Scuola Nazionale di Sci Alpinismo del Cai Lecco Riccardo Cassin sta per compiere 50 anni e apre i festeggiamenti con una serata dedicata alla montagna. L’alpinista Hervé Barmasse sarà protagonista giovedì 29 novembre alle 21, al Cenacolo Francescano (ingresso libero).

Compirà 50 anni nel 2019 e inaugura il programma dei festeggiamenti, che prevede un calendario di iniziative della durata di 6 mesi, con un incontro dedicato alla montagna e aperto a tutta la città.

Immagini spettacolari e aneddoti suggestivi, incertezza del risultato e ricerca dell’impossibile, performance sportive e cultura della montagna. Questi i contenuti della serata con Hervé Barmasse per raccontare e rendere protagonista un alpinismo dove la natura, se ascoltata e rispettata, diventa accessibile a tutti ed è amica dell’uomo.

Nato ad Aosta nel 1977, Hervé Barmasse è un alpinista, autore del libro “La montagna dentro” e regista dei film “Linea Continua” e “Non così lontano”. Guida alpina del Cervino, tradizione di famiglia da quattro generazioni, il suo nome è legato a importanti ascensioni. Sulla sua montagna di casa, il Cervino, ha lasciato in modo incisivo la traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, prime invernali e prime solitarie, ha compiuto più exploit.

Di recente si è reso protagonista di un’ascensione esemplare in Himalaya salendo in stile alpino la Parete Sud dello Shisha Pangma (8027 metri) in appena 13 ore. Per la sua attività ha ottenuto importanti riconoscimenti tra i quali si ricorda il Premio Sport e Civiltà 2015 e il premio Accademico del Cai Paolo Consiglio ricevuto quattro volte.

“Il 50° è un traguardo importante per la Scuola Nazionale di Sci Alpinismo del Cai Lecco Riccardo Cassin che ha compiuto un tragitto costellato da numerose attività, svolte con impegno e costanza, e ha visto avvicendarsi intere generazioni per proseguire oggi con giovani preparati ed amanti della montagna e della neve. Il programma per i 50 anni è stato pensato per condividere con il territorio un traguardo raggiunto da pochi in Italia, attraverso iniziative che mettono al centro la passione per lo scialpinismo e l’amore per la natura e la montagna. La serata è stata organizzata anche grazie al contributo dei main sponsor Sport Specialist, Camp e Crazy, oltre che dei sostenitori Centro de Ruvo, Ski Robot e Banco Desio”.