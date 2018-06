MONTE MARENZO – Avrebbe compiuto 96 anni oggi, domenica 3 giugno, e invece si è spento poche ore prima del suo compleanno Giovanni Battista Ravasio, l’uomo più anziano del paese.

“Nel momento del lutto è importante far sentire tutta la nostra vicinanza ai parenti e amici di Giovanni Ravasio. Le parole non potranno colmare il vuoto ma potranno alleviare il dolore, facendo sentire alla famiglia l’affetto dei ricordi vissuti con la Polisportiva Monte Marenzo – ha detto il responsabile del settore sociale Angelo Fontana -. Lo ricordiamo così, durante alcune iniziative realizzate proprio assieme a Giovanni. L’ultima è stata il 19 marzo, festa del papà, quando lo abbiamo festeggiato per i suoi 95 anni, il più anziano papà di Monte Marenzo”.

“Nel corso degli ultimi anni ci sono state vari momenti che ci hanno visto vicini; come il ritorno di Cappuccetto Rosso, quando siamo stati a trovare Giovanni con l’intento di far conoscere le sue esperienze a un gruppo di giovani ragazzine del nostro paese. Giovanni ha raccontato le sue storie di ragazzo contadino e ha mostrato alle ragazzine le mucche che aveva ancora nella stalla”.

“Poi lo ricordiamo alla premiazione del concorso ‘Il giardino più bello tagliato con la ranza da una donna’, fu proprio lui a donare la ranza alla vincitrice. E ancora le iniziative delle Arance della Salute e i panettoni Telethon, l’Expo con la gara negli orti e infine, come dimenticare la sua intervista nel film “C’era niente” registrata nella sua casa a Portola: quando gli ho chiesto se potevamo intervistarlo, lui a risposto subito presente”.

Giovanni Battista Ravasio

Giovanni Battista Ravasio lascia i figli Gianpaolo, Elfrida, Marcella, Gianpietro e Davide. I funerali si svolgeranno lunedì 4 giugno nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.