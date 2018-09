MONTE MARENZO – Incidente questa mattina, alle 10.30, a Monte Marenzo, precisamente in località Bisone. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’auto ed una moto, il cui conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La strada è rimasta bloccata per diversi minuti per consentire i soccorsi e gli accertamenti da parte della Polizia Locale.

La dinamica è al vaglio degli agenti di Polizia Locale che dovranno accertarla, ma parrebbe che l’automobile, alla cui guida v’era una donna, si stesse immettendo sulla strada principale sulla quale viaggiava in direzione Calolzio la motocicletta. Inevitabile l’impatto.

Ad avere la peggio il centauro soccorso e poi trasportato in codice rosso dai volontari della Croce Rossa di Lecco, mentre sul posto era presente anche l’automedica. L’uomo, 54 anni, avrebbe riportato un serio trauma alla gamba ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico in ospedale.

Congestionato per diversi minuti in entrambe le direzioni il traffico lungo via Industriale.