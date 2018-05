VALMADRERA – Incidente montano sabato mattina sul Moregallo: un escursionista è rimasto ferito in seguito ad una grave caduta e l’elicottero del 118 è intervenuto per recuperarlo e trasferirlo in ospedale.

Secondo le prime informazioni, il ferito stava percorrendo l’ultimo tratto della cresta Osa, quando si è infortunato, provocandosi un trauma cranico. Allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino ma al momento non è stato necessario il loro intervento .