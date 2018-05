BALLABIO – Si è spenta a soli 22 anni all’ospedale di Lecco, dove era ricoverata dalla serata di sabato, in seguito al terribile schianto accaduto lungo la vecchia strada tra Lecco e Ballabio: non ce l’ha fatta Giada Mornelli, giovane milanese di Pozzuolo Martesana, troppo gravi si sono rivelati i traumi riportati nell’incidente.

Le sue condizioni erano già critiche al suo arrivo, in codice rosso, al Manzoni. La ragazza era stata soccorsa dopo che l’auto, un Opel Adam, su cui viaggiava insieme a tre amici, tutti residenti fuori provincia, è uscita di strada mentre scendeva verso il capoluogo, all’altezza della “curva dell’angurie”, così come è conosciuto quel tornante.

E’ stato necessario l’intervento anche dei Vigili del Fuoco, in aiuto del personale sanitario, per estrarre la giovane dall’abitacolo della vettura. Arrivata al Pronto Soccorso, la ragazza è stata subito trasferita nel reparto di neurorianimazione; in mattinata, era stata aperta la procedura per l’accertamento della morte celebrale, al termine della quale è stato dichiarato il decesso della ragazza. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi.

Meno gravi le condizioni degli altri due giovani, un ragazzo alla guida del veicolo ed un’altra ragazza. Quest’ultima è stata trasferita all’ospedale di Erba dalla Croce Rossa di Valmadrera in codice verde, il giovane invece all’ospedale Manzoni dalla Croce Rossa di Lecco, in codice giallo. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa per più di due ore, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polstrada, poi la rimozione dei mezzi da parte del personale dell’Autosoccorso Lanfranchi.

E’ un nuovo dramma che si consuma nel lecchese. Solo la scorsa settimana, in un altro gravissimo incidente è morto il 18enne Lorenzo Pizzuco di Robbiate (vedi l’articolo), tutto questo a pochi giorni dalla celebrazione delle ‘Vie delle Croci’, quando Lecco ha ricordato quanti hanno perso la vita sulla strada, una sorte che ha toccato nove persone solo nel 2017.

