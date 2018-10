OLGINATE – Non ce l’ha fatta Marco Dozio, 75enne che domenica scorsa è stato colpito da un malore alla guida della sua auto, mentre si trovava in Valsassina in compagnia della moglie Luisa.

Dozio è deceduto oggi, venerdì. Uomo dal carattere gioviale aveva per anni gestito un negozio di calzature a Olgiate Molgora condotto insieme alla sorella. Padre di tre figli, uno dei quali, Luca, ricopre la carica di assessore al Bilancio del comune di Olginate ed in passato aveva vestito la maglia dell’Olginatese in qualità di portiere.

Domenica scorsa, Dozio stava scendendo da via delle Grigne nel comune di Cassina Valsassina quando è stato colpito da un malore. L’auto dopo aver sbandato è finita contro un muro fermandosi. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi con il personale medico e sanitario giunto sul posto che ha prestato le prime cure all’uomo, poi trasportato all’ospedale di Lecco in elicottero. Purtroppo, dopo 5 giorni di ricovero, Marco Dozio non ce l’ha fatta ed è spirato.