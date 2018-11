VALGREGHENTINO – Anche quest’anno, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del paese, il comune di Valgreghentino ha predisposto un calendario delle iniziative che vanno dal 1° dicembre al 5 gennaio.

In particolare domani, sabato 1 dicembre, alle ore 17, accensione dell’albero di Natale. Quest’anno in particolare sarà acceso il più alto albero di Natale mai visto a Valgreghentino. Sarà uno dei più alti della provincia?

Sabato 15 dicembre “Villaggio di Natale” presso il centro di Valgreghentino (via Roma, piazza San Giorgio). Dalle 14 alle 19 ci sarà un mercatino con numerosi espositori, con prodotti tipici e handmade. Dalle 17 vi sarà la possibilità di cenare al coperto a base di trippa (anche da asporto, per prenotazioni vedasi contatti sulla locandina). Alle ore 21 concerto gospel-spiritual a cura del coro “Sol Quair” presso la chiesa parrocchiale San Giorgio. A seguire panettone e vin brulè in piazza.

“In particolare per questa giornata stiamo cerando espositori, stand, hobbisti, commercianti con prodotti tipici che volessero esporre. Nessun costo d’iscrizione. Per far richiesta contattare Matteo (3338909356) o Francesca (3403254007)”.

Il calendario completo delle iniziative di Natale.