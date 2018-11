LECCO / VALMADRERA – Due incidenti nella notte, entrambi avvenuti in galleria, il primo nella nuova Lecco-Ballabio e un secondo invece lungo la provinciale tra Paré di Valmadrera e Onno.

Intorno all’1.30 della notte, una Smart si è ribaltata su un fianco all’interno del tunnel del raccordo Valsassina. Fortunatamente sembra non sia stato necessario il trasporto in ospedale per il conducente mentre l’auto è stata rimossa da un mezzo del soccorso stradale Lanfranchi di Lecco.

E’ invece di quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima dell’una nella seconda galleria della provinciale per Onno. Due auto si son scontrate frontalmente. Soccorsi gli occupanti dei mezzi, tutti giovani, tra i 22 e i 26 anni. Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti insieme ai sanitari.