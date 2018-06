NESSO – Incidente mortale nel primo pomeriggio a Nesso, in via Borgonuovo. A perdere la vita un ragazzino di soli 16 anni, dopo l’impatto con un’auto.

E’ successo pochi minuti prima delle 14: la moto sulla quale viaggiava il giovanissimo si è scontrata con un’auto. Immediato l’allarme ai soccorsi, giunti sul posto in codice rosso. In volo si è alzato anche l’elicottero da Como, ma una volta a destinazione il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 16enne.