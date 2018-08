NIBIONNO – E’ stato trasportato in ospedale in codice verde, il 52enne soccorso ieri sera, mercoledì, sulla super a Nibionno ma, per quanti hanno avuto modo di vedere le condizioni della sua vettura, pare quasi un miracolo che il conducente ne sia uscito senza gravi conseguenze da quel terribile incidente.

L’auto è finita contro il guardrail che ha trapassato da parte a parte il veicolo, fortunatamente risparmiando il posto del guidatore, che viaggiava solo. I soccorritori lo hanno estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.