NIBIONNO – Si è consumata intorno all’una e mezza della scorsa notte l’intrusione dei ladri al Mezz Café di Tabiago. Proprio a quell’ora il proprietario è stato svegliato dal suono del cellulare che lo avvisava dell’attivazione dell’allarme del locale.

Al suo arrivo, i ladri erano già fuggiti ma erano rimasti i danni: la porta di ingresso era stata forzata con un piede di porco , quindi danneggiata e aperta, danneggiato anche un tendone perimetrale che è stato squarciato per poter entrare. All’interno la cassa era stata forzata e aperta senza poter asportare nulla, i ladri sono dovuti accontentare di qualche bottiglia di alcolici. Sul caso sta indagando la Polizia Locale di Nibionno.

Non è la prima volta che il locale viene preso di mira dai malviventi, l’ultimo solo poche settimane fa: “Immaginiamo sia qualche vagabondo, entrano e cercano le monetine, qui non c’è molto da rubare – spiega il titolare – Amareggiati? No, restiamo positivi. Sono cose che sappiamo possono succedere e accadranno ancora, anche se subire dei danni è una cosa antipatica e crea certamente fastidio”.