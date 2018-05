NIBIONNO – Un ragazzo di 27 anni è stato soccorso all’alba di domenica lungo la Statale 36 all’altezza di Nibionno dopo un incidente stradale avvenuto in direzione di Lecco.

Oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare l’auto, rimasta incastrata nel guardrail dopo l’impatto. Il giovane è stato trasferito in ospedale di Lecco in codice giallo