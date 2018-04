NIBIONNO – Ladri in azione a Nibionno: nel mirino la centrale Tim a Tabiago, frazione del paese, da dove sono state rubate diverse canaline in rame, utilizzate per l’acqua piovana.

E’ successo intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio, giovedì 26 aprile. I ladri si sarebbero introdotti dentro la centrale scavalcando la recinzione riuscendo ad asportare diverse parti delle canaline indisturbati per poi darsi alla fuga. Ad accorgersi dei malviventi il vicesindaco Panzuti che ha prontamente allertato il Comando di Polizia Locale di Nibionno. Secondo la testimonianza si tratterebbe di due soggetti, entrambi di nazionalità italiana.

Gli agenti della Locale si sono subito messi sulle tracce dei due malviventi, avviando le ricerche e pattugliando il territorio. Per ora però di loro nessuna traccia. Le indagini proseguiranno con il monitoraggio delle zone sensibili intorno al paese.