PESCATE – Detto e fatto. Lo aveva annunciato qualche giorno fa il sindaco di Pescate Dante De Capitani: giro di vite per chi non rispetta la precedenza dei pedoni sui passaggi pedonali.

E così, questa mattina (domenica 3 giugno), sono scattate le sanzioni: “In un’ora e mezza di pattugliamento a Pescate e Garlate con la mia presenza in qualità di comandante della Polizia Locale – ha detto De Capitani – sono stati sanzionati 9 conducenti di autovetture che non si sono fermati a lasciar attraversare i pedoni sulle strisce pedonali. Di questi cinque automobilisti erano in transito a Pescate e quattro a Garlate. Addirittura a Pescate non si sono fermati neppure davanti a un bambino”.

“Noi amministratori possiamo realizzare gli attraversamenti pedonali più sicuri del mondo ma poi si rivelano inutili se gli automobilisti non si fermano, quindi si sappia che a Pescate e Garlate su questi comportamenti che tanti morti hanno causato e causano c’è tolleranza zero – continua De Capitani -. Le sanzioni a riguardo per questa violazione sono di 163 euro più la decurtazione di 8 punti sulla patente”.