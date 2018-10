LECCO – Ancora molti alberi sulle strade, tetti rovinati e alcune zone del lecchese sono ancora senza corrente elettrica: è lo scenario post-disastro che si è presentato ai lecchesi al risveglio, martedì, quando la luce ha scoperto la scia di danni lasciata dal nubifragio che lunedì si è abbattuto su tutta la provincia.

Pompieri e Protezione Civile sono stati impegnati tutta la notte per ripristinare le situazioni più gravi, si contano oltre 150 interventi solo per i Pompieri nella giornata di lunedì e nelle primissime ore di oggi, martedì.

DIVERSE STRADE RESTANO CHIUSE: le provinciali tra Pescate e Galbiate, tra Molteno e Oggiono, tra Vendrogno e Casargo dopo che gli alberi cadendo hanno tranciato i cavi dell’elettricità, tra Pagnona e Premana per alberi e materiale finito sulla strada, tra Moggio e la Culmine di S. Pietro per smottamenti. Chiuso il lungolago di Malgrate.

Resta chiusa in discesa anche la nuova Lecco-Ballabio a causa di infiltrazioni d’acqua, mentre le vie Invernizzi e Volta a causa della caduta di alberi. A Calolzio è chiusa la strada del Lavello. Alcuni automobilisti sono stati aiutati dai pompieri a Suello dopo essere rimasti bloccati con l’auto in un tratto allagato allo svincolo della SS36.

ALBERI CADUTI ovunque a testimoniare la furia del vento che si è abbattuta sul lecchese. In serata, in via Visconti, una gru è piombata nella corte di una casa, danneggiando in parte il tetto, mentre in via Risorgimento la parete esterna di un supermarket è stata danneggiata dalla pensilina dei carrelli della spesa che è stata divelta e scaraventata dal vento contro l’edificio.

BLACKOUT ELETTRICI – Alcune zone, come detto sono rimaste senza corrente elettrica, come a Laorca dove dalle 19 di lunedì fino a questa primissima mattina è continuato il blackout. In certi casi è stata proprio la mancanza di corrente a provocare l’allagamento di scantinati, rimasti con le pompe prive di energia elettrica e quindi non funzionanti.

Aggiornamenti nelle prossime ore.

