BALLABIO – Ha creato forti disagi e feriti fortunatamente non gravi l’incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio di lunedì sulla nuova Lecco-Ballabio, con diversi automobilisti soccorsi dal personale sanitario intervenuto insieme alla Polstrada.

Prima del sinistro vi erano già rallentamenti: secondo una prima ricostruzione, una vettura era rimasta bloccata sul raccordo, lungo la corsia in direzione Valsassina, a seguito di un guasto. Sul posto era già presente un carro-attrezzi e una pattuglia della polizia a dirigere il traffico, fatto scorrere a senso alternato per evitare che si congestionasse.

L’incidente si è verificato pochi attimi dopo, quando un’auto che scendeva in direzione Lecco, forse non notando il rallentamento, si è schiantata contro un’altra vettura ferma in colonna provocando un tamponamento a catena che ha coinvolto un terzo veicolo.

I sei occupanti dei mezzi sono stati soccorsi dal personale delle due ambulanze della Croce Rossa giunte da Lecco e Ballabio. Come anticipato non ci sarebbero feriti gravi.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità, con il traffico verso la Valsassina momentaneamente fermo per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentanti.