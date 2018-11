VALBRONA / ONNO – Ancora nessuna tregua dal maltempo di queste settimane: questa mattina, domenica, intorno alle 5.00 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo e Lecco sono intervenuti lungo la Sp583 tra Onno e Valbrona per rimuovere alcuni massi caduti sulla strada.

Secondo quanto appreso, alcuni grossi blocchi di roccia, staccatesi dal versante, avrebbero ostruito parte della carreggiata nel tratto di competenza del Comune di Valbrona, mentre altri si sarebbero arrestati al di sopra del muro di sostegno a lato della strada. I pompieri hanno quindi provveduto a rimuovere il materiale in entrambi i punti per evitare ulteriori pericoli.

Nessun disagio per il passaggio dei veicoli: istituito in un primo momento il senso unico alternato per favorire le operazioni, la circolazione è ora regolare su entrambi i lati.