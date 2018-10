OGGIONO – Spavento nella mattinata di oggi, martedì, a Oggiono in Strada Santa Lucia, dove due anziane a bordo di una Panda sono uscite di strada finendo contro il cancello di un’abitazione.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10: stando a quanto appreso le due donne, di 81 e 85 anni, erano a bordo dell’auto quando, per motivi da chiarire, avrebbero perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo contro il cancello di una casa lungo la via.

Sul posto si sono portati i soccorsi, allertati inizialmente in codice rosso. Le due anziane sono state prese in carico dai volontari della Croce Verde di Bosisio: fortunatamente nell’impatto non avrebbero riportato gravi conseguenze, sono state trasportate in ospedale per accertamenti in codice verde.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ora dovrà occuparsi dei rilievi del caso.