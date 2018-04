OGGIONO – La prima avrebbe dovuto scontare i domiciliari in un campo nomadi di Baranzate, nel milanese, sulla seconda, residente nello stesso campo, pendeva invece un’ordine di carcerazione poiché ritenuta responsabile per furti in abitazione commessi in provincia di Varese: i carabinieri le hanno individuate in provincia di Lecco, mentre si spostavano in auto nella zona di Oggiono.

Sono stati i militari della locale stazione oggionese a fermarle mentre erano in atto dei controlli per la repressione dei reati contro il patrimonio portati avanti insieme ai colleghi della caserma di Olginate e di Cremella.

A finire in manette sono Natalia Stojanovic, classe 1998, e Cristina Milenkovic, classe 1990. La prima è stata portata in carcere a Como, la seconda, condotta davanti al tribunale di Lecco, è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione ma con il ripristino della detenzione domiciliare allo stesso campo nomadi.