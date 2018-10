OGGIONO – Incidente fra auto nella tarda mattinata di oggi, domenica, lungo via per Galbiate a Oggiono. Due i mezzi che sarebbero rimasti coinvolti mentre non risulterebbero feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con il traffico che ha subito qualche rallentamento. Necessaria l’istituzione di un senso unico alternato provvisorio durato fino alla fine dell’intervento di rimozione dei due mezzi coinvolti nel sinistro.