OGGIONO – Un uomo di 62 anni è stato portato in ospedale nella notte dopo un incidente stradale accaduto a Oggiono lungo via per Dolzago.

Era quasi scattata la mezzanotte quando, mentre transitava in sella ad una moto, il 62enne è stato urtato da un’auto finendo rovinosamente a terra. E’ stato raggiunto dall’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e da un mezzo del 118, intubato dal medico e trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso.