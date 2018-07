OLGINATE – Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima serata di oggi, lunedì 23 luglio, a Olginate. I pompieri sono giunti a sirene spiegate in via XXV Aprile, nella zona vicino al supermercato Carrefour, a causa di un’automobile in fiamme in un box sotterraneo della residenza “I Pioppi”.

I pompieri sono intervenuti con un’autobotte e una autoscala, insieme a una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Stando a quanto appreso, in via precauzionale sono state evacuate alcune persone, ma fortunatamente non ci sarebbe nessun ferito. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, spetterà alle forze dell’ordine stabilire le cause che hanno innescato il rogo.