OLGINATE – “Percorsinpittura”, è questo il titolo della mostra personale dell’artista Donata Bonanomi. Nella splendida cornice di Villa Sirtori a Olginate oggi pomeriggio, sabato, è stata inaugurata l’esposizione, una sessantina di opere, che sarà visitabile fino a domenica 14 ottobre.

Nata a Lecco il 1° aprile 1957, Donata Bonanomi vive e lavora a Olginate. Fin dall’infanzia manifesta particolare interesse e attitudine per il disegno e in seguito per la pittura, prevalentemente a olio, che coltiva e perfeziona frequentando diverse scuole fra cui lo studio del Maestro Torrazza.

Dagli anni Duemila fino a oggi ha partecipato con continuità a numerose manifestazioni artistiche e culturali, ottenendo buoni consensi e riconoscimenti da parte della critica e del pubblico. Negli ultimi anni ha inoltre intrapreso diversi viaggi, insieme ad altri amici accomunati dalla stessa passione, per dedicarsi alla pittura en plein air.

La mostra è visitabile a Villa Sirtori (piazza Marchesi d’Adda, 1 a Olginate) tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il giovedì anche dalle 20.30 alle 22.