OLGINATE – Non si è fermato all’alt della Polizia Locale e, grazie all’ausilio del circuito di videosorveglianza presente in paese, un giovane extracomunitario, irregolare sul territorio, è stato rintracciato, identificato e trovato in possesso di droga.

Il fatto risale allo scorso 23 agosto quando il giovane non si è fermato a uno dei controlli serali messi in atto dagli agenti della Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino, guidati dal Comandante Matteo Giglio. Sono bastate poche ore agli agenti per identificare, attraverso anche le immagini delle telecamere, il ragazzo che è stato subito fermato.

Per il ragazzo, che era anche sprovvisto della patente di guida, è scattata una sanzione di 5 mila euro e il fermo del mezzo per tre mesi. Nella moto, poi, gli agenti della Polizia Locale hanno trovato 7 ovuli di cocaina e uno di hashish, per un totale di 3,5 grammi di droga, più una somma di denaro contante.

Il soggetto, quindi, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di droga a fini di spaccio. Anche il proprietario del mezzo che era nella disponibilità del giovane si è visto comminare una sanzione di 389 euro per incauto affidamento di veicolo.