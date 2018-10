OLGINATE – Incidente a Olginate nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, lungo via Spluga, all’altezza di via dell’Industria.

Coinvolta una sola auto, un’Audi 4 grigia, guidata da un uomo di 62 anni che, per motivi da chiarire, avrebbe perso il controllo mentre viaggiava in direzione Lecco, finendo nel fossato sul lato destro della carreggiata, dentro a una siepe.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono portati un’ambulanza di Lecco Soccorso e un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Praticamente illeso il 62enne, trasportato in ospedale dai soccorsi in codice verde per gli accertamenti del caso.

Alla Polizia Locale il compito di effettuare i rilievi necessari a capire la dinamica del sinistro.