OLIVETO LARIO – Infortunio nel lago nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, a Onno. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati intorno alle 17 a causa di un 49enne che si è infortunato mentre stava facendo sci nautico.

Stando a quanto appreso nella caduta lo sciatore si sarebbe lussato una spalla. I pompieri hanno raggiunto il ferito a bordo di un gommone per poi trasferirlo a Mandello del Lario dov’è stato preso in carico dai volontari di Lecco Soccorso giunti sul posto in ambulanza. Il 49enne è stato portato all’ospedale in codice verde.