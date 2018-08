LECCO – Giungono anche da Lecco parole di sgomento per il brutale assassinio di Manuela Bailo, bresciana, sindacalista della Uil ritrovata morta in un cascinale ad Azzanello, nel cremonese, dopo che il suo ex amante e collega, Fabrizio Pasini, ne ha confessato l’omicidio.

E’ la Uil di Lecco ad unirsi al cordoglio espresso anche dalle sedi di Milano e Brescia:

“Esprimiamo tutto il nostra affetto e tutta la nostra vicinanza ai suoi famigliari e ai suoi amici. La condanna di un crimine tanto efferato non può che essere totale. La Uil continuerà a contrastare, come sempre e con ogni mezzo possibile, atti di violenza come quelli di cui è rimasta vittima Manuela”