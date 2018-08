OLIVETO LARIO – In due su un gommone, bloccati in mezzo al lago: la disavventura, lunedì pomeriggio, è capitata ad una coppia rimasta ferma al largo delle acque di Onno, la località di Oliveto Lario, dopo che il mezzo su cui si stava spostando ha subito un guasto.

Con il gommone in panne, ai due non è rimasto altro da fare che avvisare i pompieri che li hanno raggiunti con una pilotina per poi rimorchiarli fino a Lecco.