DORIO – Operazione antidroga dei Carabinieri di Colico nella serata di giovedì. Poco prima delle 21, gli uomini dell’Arma sono intervenuti a Dorio: il blitz è stato effettuato nei pressi del parcheggio della stazione dove, parrebbe, almeno tre persone sarebbero state fermate dai militari.

L’intervento segue analoghe attività effettuate dai carabinieri contro lo spaccio di droga in provincia: sempre sul lago, nella giornata di giovedì è stata resa nota la scoperta di una piantagione di marijuana in un bosco in prossimità della statale 36, a Mandello; martedì i militari hanno invece effettuato dei controlli nella zona della stazione di Lecco e in via Balicco.

Aggiornamenti nelle prossime ore