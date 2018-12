LECCO – Un’associazione a delinquere operante prevalentemente in Lombardia e dedita alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta: è stata la Guardia di Finanza di Lecco a smascherare quello che appare come un sodalizio criminale, con dieci persone indagate.

I finanzieri lecchesi, al termine di una complessa attività d’indagine , ha eseguito sei ordinanze cautelari personali, fra cui una agli arresti domiciliari, un divieto di dimora e quattro misure interdittive, consistenti nel divieto dell’esercizio di professioni e uffici direttivi di società.

L’attività investigativa, coordinata dal Sostituto Procuratore presso la Procura di Milano, Dott.ssa Donata Patricia Costa, è scaturita dal fallimento di una società milanese operante nel settore della pubblicità, Linea Data Media, già oggetto di una verifica fiscale da parte delle Fiamme Gialle lecchesi.

“All’epoca era stato verificato il ricorso a false fatture e segnalato l’amministratore di quella società, oggi fallita – spiega il capitano Luigi Pappalardo, comandante della Compagnia di Lecco della Guardia di Finanza – Da quell’attività è stato possibile sviluppare una nuova indagine che ci ha consentito di risalire agli attuali indagati e al loro modus operandi”.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, le persone indagate “acquisivano il controllo di società in grave stato di crisi con un appetibile patrimonio immobiliare, attraverso un soggetto giuridico svizzero e successivamente le spogliavano delle proprietà immobiliari di pregio per poi avviarle al fallimento o ad altra procedura concorsuale”.

Durante i controlli, i finanzieri avrebbero acclarato numerose condotte illecite a danno dei creditori della fallita; tra cui emerge la distrazione di un immobile di pregio, in Piazza di Spagna a Roma, dal valore stimato di almeno 6 milioni di euro. Si tratterebbe dello stesso palazzo noto alle cronache della politica nazionale come luogo d’incontro tra l’ex ministro Claudio Scaiola e Chiara Rizzo, moglie dell’ex onorevole Amedeo Matacena, di Forza Italia, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e latitante.

Il grave quadro probatorio ricostruito dalla Guardia di Finanza di Lecco ha consentito al pubblico ministero di avanzare le richieste di misure cautelari personali che sono poi state confermate dal Tribunale del Riesame di Milano e dalla Corte di Cassazione.

È stato disposto il sequestro preventivo per 4,4 milioni di euro nei confronti dell’acquirente dell’immobile di pregio.