LECCO – Dai furti nei reparti a quelli negli uffici amministrativi: le mire dei ladri si sono spostate verso i ‘piani alti’ dell’ospedale di Lecco dove ignoti hanno rubato apparecchiature informatiche e una macchina fotografica, hanno forzato delle porte e i distributori di bevande.

La segnalazione anonima, arrivata in redazione, è stata confermata dall’azienda ospedaliera. L’episodio risalirebbe a circa due settimane fa.

Per tutelare personale e pazienti, l’ospedale si è affidato già da tempo ad un servizio di sorveglianza, impegnato in modo particolare nell’area del Pronto Soccorso dove, in orario notturno, una delle fasce più sensibili dal punto di vista della sicurezza. La critica, di chi ci scrive, è la mancanza di sorveglianza in alcune zone dell’ospedale.

Il fenomeno dei furti esiste ma in questi ultimi giorni di agosto , ci fanno sapere dalla Questura, non sono arrivate nuove denunce dagli utenti del nosocomio cittadino.