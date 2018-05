MANDELLO – Sono già state depositate e dovrebbero essere discusse nel consiglio comunale di lunedì prossimo, le interrogazioni presentate dai consiglieri di Casa Comune per Mandello e rivolte all’amministrazione comunale su due temi principali: l’utilizzo pubblico di Villa Lario e la permanenza del palco in piazza Leonardo da Vinci, che per la lista di opposizione sarebbe causa di di pericolo per i bimbi.

“Da oltre due mesi il palco è stato collocato nella piazza, senza essere mai utilizzato. In compenso i bambini che frequentano il limitrofo parco giochi ci salgono agevolati dalla vicinanza con i gradoni di muratura posto sotto l’astrolabio e vi corrono liberamente” spiega Grazia Scurria nel testo dell’interrogazione.

“Molti cittadini hanno lamentato la condizione di poca sicurezza, ma il palco si trova ancora nella medesima posizione” ha proseguito il consigliere comunale che chiede quindi all’amministrazione perché sia stato spostato da Piazza del Mercato, sua sede originaria, per essere installato in centro paese.

Sulla questione Villa Lario, invece, Casa Comune fa presente che “solo due serate” delle sette giornate annue ad uso pubblico della storica residenza, previste dalla convenzione, risultano utilizzate come luogo di manifestazioni estive.

“Chiediamo – spiega Scurria – se non sia stata valutata l’opportunità di svolgere il festival letterario, previsto da 26 al 29 luglio, in quella sede, sicuramente confacente al tema del festival, e le motivazioni che hanno indotto ad escluderla”