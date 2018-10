VALMADRERA – Non avrebbe fatto rientro dopo un’escursione in barca compiuta sul lago nel pomeriggio di oggi, sabato, così gli amici e i parenti non vedendolo rientrare hanno lanciato l’allarme.

La macchina dei soccorsi si subito messa in moto, ed alle 20.30 circa è stata allestita una zona operativa in località Parè, a Valmadrera, da dove l’uomo sarebbe partito con la sua imbarcazione.

Presenti i Vigili del Fuoco con diversi mezzi e con la pilotina grazie alla quale stanno perlustrando lo specchio d’acqua antistante la baia. Sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario della Croce Rossa di Valmadrera. Stando alle informazioni raccolte sul posto, a breve dovrebbe arrivare l’elicottero adibito per il volo notturno grazie al quale verrà compiuta una perlustrazione dell’alto ad ampio raggio con l’ausilio di un potente faro.

Maggiori informazioni non appena possibile.